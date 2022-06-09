美國政府宣布新一波對台軍售，包含價值1.2億元的海軍艦艇零附件以及相關的技術支援。外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府依據《台灣關係法》、「六項保證」落實對台灣的安全承諾。

美國國防安全合作局今天發布新聞稿指出，駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）已要求為船舶和船舶系統購買非機密備件和維修零件，後勤技術援助，以及後勤和計劃支持的其他相關要素，預計項目總成本為 1.2 億美元。

外交部發言人歐江安表示，這是拜登政府上任一年半以來，第四次、也是本年第三度宣布對台軍售，這充分展現出美國政府對台灣國防需求的高度重視，並且也延續了近年來對台軍售常態化的政策，使我國有效獲取防衛所需的相關裝備，有效提升台灣的自我防衛能力。

歐江安說，面對中國持續性的軍事擴張跟挑釁行為，台灣有充分自我防衛決心跟能力，我國政府會持續強化自我防衛的能力以及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，同時我們也會持續深化台灣跟美國緊密友好的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台灣海峽以及印太區域的和平穩定繁榮。