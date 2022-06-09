本土疫情仍在高峰，雖然指揮中心指99.68%的患者是輕症或無症狀，不過醫師黎博彥表示，不是每個人都這麼幸運，新冠真的不只是單純感冒而已，對特定的族群有致命殺傷力，並PO出一名染新冠引起帶狀疱疹發作的患者，胸前整片紅疹，光看照片就覺得非常疼痛，黎博彥藉此提醒，染疫真的不只是普通感冒，能打疫苗就打。

小兒科醫師黎博彥昨天（8日）在臉書貼出2張帶狀疱疹發作的驚悚照，病患因為染疫而引發帶狀疱疹，胸前整片紅疹，還長水泡，光看就覺得非常疼痛。黎博彥指出，帶狀疱疹也許不至於致命但非常痛苦，會帶給患者極大的困擾，所以呼籲要施打預防針，不管是水痘、流感、新冠、A肝、HPV、還是帶狀疱疹疫苗等。

黎博彥表示，不是每個人感染新冠肺炎都幸運是輕症，沒碰過真的無法理解那種切身之痛，「我曾經歷過流感病毒從我手中奪取一個人的生命，我知道那種恐怖，操作呼吸器官到極致卻無法挽回一條生命。」

黎博彥呼籲大家，如果不幸確診，請保護好自己身邊的人，好好隔離、休息，一般7天隔離後快篩陽性的機率還算挺高的，不管再傳染的機率有多低，還是會有傳染可能，所以上班工作外出，甚至去看診，都建議快篩陰性後再去，如果一定要去，也持續戴好口罩，避免共食，注意衛生。

黎博彥指出，染疫10天後大多轉陰，多數不會拖過14天，不過前幾天還是看到一位原本以為快好的患者，第14天後竟然又有微燒， 且快篩由陰轉陽，還好進一步檢查後沒有肺炎現象，「新冠真的不是個簡單的感冒！」

至於染疫為何會合併發生帶狀疱疹，台大醫院神經部官網指出，帶狀疱疹好發於年紀大及免疫力較差的人，免疫力低下時就容易發生，發病時患者身上有感覺神經分佈的區域會先有一陣陣抽痛、麻木感，抽痛的皮膚處長出紅斑，再逐漸形成水泡，最常出現在胸部、背部，其次是臉部三叉神經處。