挾著低利率、貨幣貶值及企業獲利轉強等利多，日股近期表現令市場耳目一新，日本央行總裁黑田東彥近期強調，日本經濟目前正努力從新冠疫情的打擊中復甦，將毫不動搖地繼續堅持貨幣寬鬆政策，日本股票基金績效可期。

瀚亞投資認為，日經225指數觸及28,000點以上，近月漲幅超過3％，今年以來跌幅縮小至3％以內，相較於全球股市表現更抗跌，日股在匯率趨弱、企業獲利強及估值低的多重吸引力下，可望吸引更多資金買盤，並反映在股市表現。根據Lipper統計至6月3日，近月日經指數上漲超過3.3％，28檔境外日股基金平均僅上漲1.34％，今年以來僅7檔日本基金繳出正報酬。

瀚亞投資指出，從類股表現來看，今年以來日股以通訊服務、金融類股表現最佳，漲幅超過10～13％，再加上由下而上選股策略，將左右基金表現出現較大落差，採取集中持股、跳脫指數的操作策略，重點布局金融股、工業及消費類股，反映績效報酬表現更亮眼。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，從日股大盤評價來看，目前本益比僅約13倍，距離長期平均的17倍，仍有向上提升的空間，在貨幣寬鬆、日圓貶值的環境下，日本股票更具投資吸引力。

日本寬鬆貨幣政策難以轉向，目前美國、歐洲及英國通膨率皆已達7～9％，各國央行傾向更鷹派的貨幣政策，反觀日本通膨率雖突破央行目標2％，但貨幣政策空間及彈性相對仍大，建議可伺機進場，把握日股當前的投資機會。