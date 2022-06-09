彰化縣政府將在暑期推出2022食農教育體驗嘉年華，率先與農會合作，以「餐盤食物小旅行」為概念，從25日起連續4周在4個鄉鎮農會辦理食農教育嘉年華體驗活動，讓小朋友知道餐桌上的食物，究竟是從哪裡來，如何生產，縣長王惠美說，歡迎家長安排親子共學，到彰化來一場豐盛的食農教育之旅。

2022食農教育體驗嘉年華25日由鹿港農會打頭陣，辦理「滿天星下魚見鹿港」，7月2日員林市農會「員林盛夏饗宴遊學趣」、7月9日二林鎮農會「農遊農園二林好食」、7月16日田中鎮農會「夏之饗宴 田中央協奏曲」，即日起在各農會官網都可線上報名。

王惠美說，滿天星是百香果的一種品種，鹿港農會將農、漁業結合，讓民眾體驗鰻魚、雕魚養殖，並體驗一日農夫採果，而員林農會則邀請專業蜂農及農友，讓鄉親可以認識彰化的蜂蜜產業，還能體驗香草植物DIY。

二林則可體驗釀酒產業，親自感受在地青農返鄉奮鬥的歷程，體驗農村風情，田中則有鳳梨、玉米及大穀倉，從原型食材自行動手變風味料理，王惠美強調，彰化是農業大縣，隨著食農教育法通過讓農作加工加值變得十分重要，因此讓孩子從小認識食安，也讓他們對彰化這塊土地產生連結。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，食農法目的讓消費者了解從產地到餐桌到永續發展，彰化26鄉鎮農會與縣府合作，規劃食農體驗營，讓民眾親身體驗農業的發展與變化，在縣長的規劃與帶領下，讓農業插上科技的翅膀，使彰化農業展翅高飛，歡迎大家來彰化體驗農業。