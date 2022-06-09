明天6/10是天赦日，運勢命理網站「旺好運」分享，這天玉皇大帝赦免天下，百無禁忌，想要改運、補財運、增強運勢的人一定要多加把握！

天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，每年僅有5至7天，今年共有6天，因此有任何功過禍福，都很適合在這個日子向玉皇大帝懺悔，請求赦罪，藉此轉運。

雖說百無禁忌，天赦日這一天還是不適合殺生，應多行善祈福，建議趁這個日子到廟裡祭拜，或在家中焚香祈求，有事業瓶頸、久病不癒、衰運纏身、官司糾紛等問題都可祈求化解，祈求玉帝施恩恕罪會特別靈驗，想要願力更強的人，不妨在這一天試試茹素。

天赦日祭拜須知：

最佳時間：天赦日當天早上5點至下午3點。

建議供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化，象徵厄運遠離、重新來過。

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