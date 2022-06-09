防疫期間「視訊會議」需求不斷增加，不論是國際遠端的展覽會或是國內異地辦公會議，看準商機，台北寒舍艾美酒店即日起至8月29日推出「客房會議室」日租專案，將客房化身為時尚的小型會議室，移除睡床，提供擺設長桌及宴會椅，貴賓也可以將筆電畫面輸出至60吋電視，讓遠端視訊更清楚、提升團隊效率，滿足信義區附近藥廠、銀行等公司行號及商務人士的多元辦公需求。專案開放時間為上午9點至晚上6點，可連續使用9小時，豪華客房周一至周五每日每房4,059元、周六及周日每日每房4,578元，專案價格僅適用每房一位，加人須加價，且須再另加15.5％的政府稅與服務費。

另外，「客房會議室」加碼贈送巧克光廊的豐盛美食，讓上班日的午餐及上、下午的茶點通通免煩惱！專案提供價值280元以內的外帶餐盒一份，特別推薦鹹香豪華的「照燒鹽蔥牛排便當」、澎派美味的「台式烤雞腿松阪豬便當」，或是日式經典的「蒲燒鰻便當」…等。同時，亦免費送價值120元內的精緻麵包或小巧餅乾2份，任選「榛果太妃糖肉桂捲」、「綜合貝果」、「奶皇可頌」、「莫札瑞拉大蒜麵包」與「法蘭絲餅乾等。

使用寒舍艾美「客房會議室」的貴賓可以免費使用「艾美會館」，大面落地窗引入室外光線，光影流動打造放鬆及舒適的感官氛圍，在健身房揮灑汗水、游泳減輕壓力，釋放一天的疲憊，活躍思緒，重新注滿能量。「客房會議室」日租專案訂房須至少三間，可提前進房或延遲退房，但須額外計費。