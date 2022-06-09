根據IHS Markit公佈的報告顯示，5月越南採購經理人指數（PMI）提升至54.7點，顯示最近一年來生產與經營持續復甦，基本面持續迎春風，可望對股市提供有效支撐力，建議採定時定額布局越南股票基金，參與成長機會。

越南5月產量增加，為去年4月以來最高，新訂單數量也大幅增加，越南5月零售額年成長22.6％，高於券商預期的19.3％，反映越南國內強勁的消費需求，出口和進口年成長分別為16.4％和12.9％，高於市場預期。

日盛越南機會基金研究團隊分析，觀察越南5月PMI指數細項表現，新訂單量增加，促使生產恢復帶動企業進行招聘員工，支持庫存的原物料連續兩個月縮減。庫存的成品亦同步下降，且為過去十個月以來之最多。原物料上升與出售價格上漲呈現趨緩，投資信心指數則是連續兩個月提升，且為今年初以來最高水位。

至於旅遊業復甦及受到東南亞運動會的活動激勵，越南的國際旅客增加，挹注5月旅遊業的營收較去年同期大增324.3％，經濟動能可望受到內需擴增激勵。

日盛越南機會基金研究團隊表示，近期越南股市狹幅整理，然越南經濟成長與企業獲利持續受到法人肯定，並獲外資持續買超，5月以來至6月6日仍買超約0.93億美元。

若於過去10年定時定額投資越南股市，成果表現亮眼，其中持有三年期平均報酬40.6％且正報酬機率更高達97.6％。中長期來看越股表現可期，建議採分批佈局或定時定額投資越南股票基金。