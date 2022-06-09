高雄一名女網友表示，住同樓層的鄰居爺爺，常將撿拾的瓶罐、紙箱等雜物放在樓梯間，許多鄰居擔心引發火災紛紛勸告爺爺，但爺爺總是以有重聽、裝可憐等方式拒絕處理，鄰居也拿他沒轍，圖片曝光，不少網友驚呆，「檢舉啊！發生火災，妳哭都來不及」。

原PO昨（8）日於臉書社團《爆料公社二社》指出，與她住同樓層的鄰居是名高齡的爺爺，患有嚴重聽覺障礙，平日會到社區撿拾回收，撿回來的瓶瓶罐罐、紙箱等雜物就直接堆積在家門口，多到塞滿整個樓梯間，堆疊高度甚至已高過窗台，也阻礙逃生消防安全出口。

原PO說，許多鄰居好言相勸提醒，但爺爺總是說重聽聽不清楚，甚至裝可憐回應，大家也拿他沒轍。

圖文曝光，網友也看傻，「這根本是城中城2.0啊」、「能檢舉，這太誇張了」、「可以直接檢舉開罰，妳放任不管，下次火燒妳家」、「好扯，就別遇到火災」、「檢舉啊！發生火災，妳哭都來不及」、「好恐怖的囤物症」、「有這種鄰居真的很困擾」、「城中城事件，警鐘再次響起」。