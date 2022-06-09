網紅「鳳梨」（吳泓逸）與夜店DJ女友歐菈感情穩定，一度坦言有想結婚成家的念頭，日前更在instagram曬出一支小金鏟子，接著詢問網友：「我該注意什麼」，讓人好奇是否「小鳳梨要來了」，沒想到又曬出床鋪一片濕的影片，引發大批網友無限遐想。

鳳梨日前曬出桌上放著小金鏟子的照片，接著詢問網友「我剛洗完澡在吹頭髮…無意間瞄到床頭櫃出現這東西….請問這是什麼…？我該注意什麼…？」許多網友立刻認出是大甲鎮瀾宮相當有名用來求子的「好孕鏟」，立刻留言獻上祝福鳳梨鬧出「人命」，讓他冒汗表示：「阿彌陀佛…我最近才開始吃齋念佛…真的有在修行」。

鳳梨曬出床鋪一片濕的影片，引發網友無限遐想。(yi0107 IG)

鳳梨昨(8日)在Instagram限時動態曬出床鋪一片濕的影片，並寫下「金鏟子恐慌症」6個字，接著表示：「這都不用多說，都是你們害的啦」，隨後又發文寫道：「今天的天氣…陰雨綿綿…跟我的心情一樣…被那隻金鏟搞到全身快散了…我今天都不太能走路…我下次看到那種金鏟一定馬上拿去吃布丁」。

鳳梨一席暗示性的話語，引發網友無限遐想，紛紛留言：「是在實驗金鏟的功力嗎」、「期待叔叔家的油飯香」、「多吃海產補回來啊」、「你的雙腿開整晚合不起來了嗎」、「先恭喜叔叔惹，鐵杵磨成繡花針」、「是不是整晚都在打樁」，他也無奈回應網友：「我被那隻金鏟害的很嚴重…舞整眠」。