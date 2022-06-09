總獎金36萬美元的BWF超級500賽事印尼羽球大師賽，寶島一哥周天成今天（9日）在男單第二輪出戰香港選手李卓耀，周天成再度面臨一場漫長的較量，經過超過1小時對壘，以21比11、18比21、21比16勝出，晉級8強。

目前世界排名第4的周天成，在上一站泰國羽球公開賽首輪無奈出局，後來轉赴馬來西亞移地訓練、備戰接下來的印尼賽事，印尼大師賽首輪經過53分鐘直落二過關，第二輪首局很快5比1領先，這局他打起來比李卓耀強勢許多，最多曾14比5領先多達9分，在一路領先的優勢下，先收下一局保險。

第2局換邊後，李卓耀以2比0打先發制人，並一直保持領先，最多讓周天成落後到7分，不過一向韌性十足的周天成奮力追趕，在該局尾聲將差距縮小到只剩2分，李卓耀力守領先、先出現了局點，該局最後一分兩人數拍來回，李卓耀擋下周天成的攻勢，將球回到周天成近身處，周天成來不及回擊，李卓耀拿下這局，也握拳振臂歡呼。

決勝局前半局周天成回到首局打得比較順的半邊，5比0再度壓制李卓耀氣焰，且很快就來到7比1，並以11比8領先進入技術暫停休息，李卓耀雖然拚命追分，不過周天成一直都維持領先地位，也在打出好球時為自己握拳加油集氣，兩人奮戰到最後，一個躺在地上、一個趴在地上，呈現力戰62分鐘後的心情。

稍後台灣還有男單王子維、男雙李洋／王齊麟出賽，為爭取勝利奮戰。