日股9日開低走高，原油以及汽車類股表現優異，但海運還有晶片族群較疲弱之故，因此，日經漲勢受阻。早盤結束時，日經指數收28,278.45點，漲44.16點或0.16%。東證收1,972.84點，漲2.86點或0.15%。

野村證券認為，依技術面來看，之前跌深的日經指數目前出現反彈，隨時有可能再下修。日圓近期一直走貶，不過卻提供日股一股支撐力道。

國際油價居高不下，能源類股表現較為出色一度上漲超過2%，其中，帝石也漲2.86%。另外，日圓與美元匯價，9日早盤曾直奔135價位，若再貶破140的話，就有機會再創24年新低。摩托車業者山葉漲3.54%，速霸陸汽車也漲2.35%。

因為所投資的阿里巴巴在美國股市上漲，故軟銀一度大漲超過5%。至於隔夜費城半導體指數下跌2.39%後，日本晶片業者也走弱，東京威力科創跌2.93%，愛德萬測試也跌2.73%。

海運族群更是遜色，川崎汽船大跌7.49%，商船三井重挫6.88%，日本郵船也跌6.33%。至於夏普傳出財測可能大減3分之1後，股價大跌7.27%。