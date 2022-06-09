世豐(2065)周四舉辦2022年股東常會，由董事長杜泰源主持，會中承認並通過2021年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，以及2021年盈餘分配案，2021年決議合計配發每股5.13677507元現金股利，為歷年配息新高記錄。以周三收盤價47.05元計算，現金殖利率10.91%。

世豐公布5月營收2億元，年減17.65%、月減5.57%，前5月營收10.64億元，年減12.73%。

世豐2021年全年合併營收達新台幣28.59億元、稅後淨利2.76億元、每股稅後盈餘(EPS)為5.42元，年成長26.89%、81.40%、60.36%，受惠主要客戶訂單拉貨力道持續保持穩定成長趨勢，加上產品漲價策略效益逐步顯現、以及持續精進營運成本、費用良好管控，挹注2021年整體毛利率、營業利益率分別大幅提升至19.91%、12.20%水準，推升2021年全年整體營運獲利再度改寫歷史新高之亮眼佳績。

世豐預估111年度銷售數量，111年出貨目標為2萬6千公噸。111年度預期銷售數量之依據，各國均學習如何與病毒共存，讓社會逐步回到正軌。預期許多大型建案與公共工程會陸續展開，提升營建市場需求。而因新型冠狀病毒強烈衝擊各國供應鏈體系，以及打亂了海陸空的物流節奏，導致全球供貨的不穩定。客戶的採購策略已進行調整，分散國家風險，間接受惠台灣廠商。歐盟正針對大陸進口產品進行傾銷調查與擬課徵反傾銷稅，歐洲客戶欲避免支付高額傾銷稅，計畫將訂單轉移至他國，台灣亦在受惠的行列中。隨著新型冠狀病毒疫情的控制，德製生產設備的原廠技師，得以抵達台灣進行技術交流，協助提升生產效率與品質穩定度，協助業務端開發價值較高的長尺寸螺絲市場。世豐大力推廣已取得ETA認證之產品，開發高端市場。與代理商之簽訂與品牌推廣持續進行。公司也新產品開發與推廣。

世豐越南海外生產基地近二年因新型冠狀病毒影響，越南政府用鎖國政策防止疫情擴散，建廠進度已取得土地使用權利證書，建築許可亦已於111年1月取得，111年將視越南政府的防疫政策加速建廠步調，預計112年第二季投產，進而提升整體營收。

展望2022年下半年，觀察美洲地區客戶大幅度庫存調整可望於第二季落底，隨著主要客戶庫存水位健康，將逐步重啟產品良好拉貨需求、以及推進年底新款螺絲產品上市計畫等，加上世豐於歐洲地區擴增白鐵鑽尾螺絲產品線，有效擴大歐洲地區業務接單表現，以期穩步堆疊集團未來營運向上成長動能。