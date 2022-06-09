台灣彩券9日推出全新品牌形象影片《英雄的背後》，知名導演蕭雅全透過鏡頭寫實記錄民眾日常熟悉的彩券行，以公益彩券經銷商子女的視角，帶領民眾了解到每一位彩券經銷商，都擁有不被現實環境打倒的奮勇精神。

台灣彩券延續去（110）年推出的形象宣言「讓好事發生」，今年更邀請台北電影節最佳導演蕭雅全執導全新品牌形象紀錄影片《英雄的背後》，並與知名音樂藝術家雷光夏合作配樂，以最真實的紀錄角度，讓民眾體驗跨越兩代家庭的彩券影響力。

台彩表示，每一位彩券經銷商，都是為家人挺身的英雄，而中國信託與台灣彩券致力成為經銷商背後最堅實的後盾，讓他們可以站在最前線，為家人遮風擋雨，成為子女心中的英雄，台灣彩券也藉此彰顯品牌精神，每一張公益彩券不管有無中獎，在臺灣的某個角落都會有人因此而獲得幫助，每一張公益彩券的背後，都是好事的起點。

知名導演蕭雅全擅於運用人性刻劃故事，與製作團隊走訪全臺數家彩券行進行深入訪談，歷經3個月的田野調查，發現「讓好事發生」不只是台灣彩券的品牌宣言，更是真實存在於你我的生活，是源自於社會上很多人的參與，產生環環相扣的善意。這支寫實紀錄片讓民眾看見公益彩券的影響力跨及不同世代，如同骨牌效應般擴展，造就臺灣社會善的循環。

《英雄的背後》紀錄片是以兩家分別銷售公益彩券22年與15年之經銷商家庭的真實故事，透過訪談與拍攝日常生活紀錄，用子女視角帶領民眾了解他們的成長過程中，身障父母因公益彩券的發行而改善家庭經濟，影片充滿兩代親子間溫暖而樸實的感人互動。此外，影片配樂更邀請知名音樂藝術家雷光夏製作，在她獨有知性與略帶揪心的音樂曲調帶領下，緩緩地牽引觀眾的情緒，領略公益彩券跨越兩代的影響力。

《英雄的背後》紀錄片在台灣彩券官方Youtube頻道已上架（https://youtu.be/UXqtd2iuxhE），民眾可一起見證公益彩券讓好事發生。