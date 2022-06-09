移民署高雄港隊查驗人員使用視訊鏡頭進行人證核對。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

疫情影響消費習慣，不出門也讓電子商務成長，再加上防疫物資、原物料需求孔急，港口運送物資靠貨船，貨船航行靠船員，照顧好船員才能穩定航運。移民署國境事務大隊高雄港隊為落實防疫工作，除了口罩隔離衣等基本配備，今年更在安平港、高雄港以視訊方式證照查驗，減少人與人直接接觸。

移民署國境事務大隊高雄港隊在去年疫情三級警戒時，在所有查驗檯上加裝防疫透明隔板，避免同仁接觸船員，減少感染風險，同時移民官一律佩戴口罩、手套、護目鏡及穿著隔離衣執行證照查驗。

今年移民署國境事務大隊高雄港隊防疫措施更加精進，針對所轄高雄港及安平港商港區船員辦理上下船的查驗據點，以視訊方式執行證照查驗，透過對講機及擷取影像設備指引船員配合查驗。

船員辦理上下船都在室外進行，可取下口罩進行人證核對，確保查驗品質。船員也可透過麥克風詢問移民署查驗人員相關問題，由於船員與同仁免於近距離接觸，查驗後也立即清消查驗環境，達到船員通關安心及執勤人員安全的雙安目標。

辦理完上下船手續結束後，也立即清潔消毒可能接觸場域，以確保下一批船員的場域安全。疫情期間，移民署在港區的證照查驗工作持續精進，並與港區各友軍單位合作，共維船員、港區工作人員及境內社區的安全。