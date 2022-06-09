年底選戰時間越來越近，國民黨高雄市長人選遲遲未確定。曾被外界點名的高雄市前副市長葉匡時，他今(9日)在廣播節目中透露，朱主席有找我聊(參選)可能性，我說『絕無可能』」。他並認為智庫執行長柯志恩的形象好，過去經歷也很豐富，是適合的人選。

談到黨中央找他考慮參選高雄市長的過程，葉匡時今在中廣新聞網「千秋萬事」專訪中表示，很單純，「朱主席有找我聊(參選)可能性，我說『絕無可能』，過去多年來有好幾次的機會，上一屆、上上屆都有人勸我出來選舉，但我太太都堅決反對，所以我才會說『如果要選，我早就選了』，因為過去好幾屆就有人勸我選，但都沒有出來」。

葉匡時表示，個人認為從高雄經驗來講，歷屆國民黨提名，都要選前一年或半年才臨時找當時誰比較適合去選，沒有長遠規劃，國民黨必須提一人，就算這次選不上，還要願意繼續留下來打拚，「假定這次高雄市長選舉是我或李四川參選，如果沒有選上，一定又要離開高雄市，等於是浪費一次培養人才的機會，國民黨要想辦法找一位年輕，空降沒關係，但也願意留在高雄繼續努力的人，為下一次選舉努力，否則選完又跑掉很不好」。

主持人王淺秋詢問「邱于軒議員提出朱立倫親征高雄市長最好人選，您怎麼看？」葉匡時透露，我所知道確實很早就有人建議朱立倫過，黨主席率頭在艱困地區參選，對提振士氣有絕對幫助，這是不錯的方向，但主席有其他考慮，且如果朱沒有當選，也不會留在高雄，這樣不行。

至於心目中有更適合的人選嗎？最適合參選這一仗？葉匡時回應，不方便說這個話，只要大家放下短期利益，從長遠角度思考，一定找的到人；至於「那您有覺得更有機會讓高雄民意再度翻轉的可能性?」葉說，最近黃健庭秘書長到高雄做的內部討論，有一個人覺得蠻好，就是智庫執行長柯志恩的形象好，過去經歷也很豐富，屏東長大，與高雄市在同一個生活圈，也可以算是在地人。

葉匡時分析，柯志恩過去也參與過選舉，如果國民黨最後提名柯，柯應該要能夠有決心，以她的形象跟資歷，一定可以選得不錯，萬一最後沒有選上，一定要留在高雄市，下一次機會就會很大。他談到，另外以母雞帶小雞角度來看，柯也能夠充分發揮效果，如果國民黨提名她，個人會很支持。

葉匡時也提到，朱立倫有找他聊參選可能性，他也已回覆絕無可能，因為過去多年來有幾次機會被勸進選舉，妻子都堅決反對，這也是妻子要求的底線，必須要尊重妻子，否則要選早就選了。