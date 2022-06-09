唐從聖、小馬、詹子晴、李唯楓、巫苡萱在節目中分享人生故事，讓吳宗憲分辨真假。（三立提供）

小馬表示自己是「民生社區貝多芬」。（三立提供）

唐從聖自爆小學身高才130公分。（三立提供）

三立都會台《綜藝大熱門》今（9日）晚播出主題「關於我的以假亂真Point！誰能Get到這些真實謊言？」邀請到唐從聖、小馬、詹子晴、李唯楓、巫苡萱大談人生中會讓外界認為不可能的事，每位藝人說人生經驗的本事一流，說的好真但很誇張，真真假假完全無法猜出哪段故事是真是假，一切真相今晚節目中揭曉。

小馬說小時候家裡環境不錯，家人希望他練鋼琴，雖然不愛彈還是被家人逼著去學，小馬說自己有絕對音感，他彈鋼琴的琴技很強，還曾被社區形容是「民生社區貝多芬」，小馬強調以前與吳宗憲在同一個團體時，就是負責寫歌。另外他爆自己當年曾與謝麗金在原民台主持節目，但要求必須是原住民，一開始節目找到他時，為了爭取工作他就硬說是，還強調自己不會說原住民母語，他笑說直到25歲才知道自己真是原住民，因為有次媽媽帶小孩們到教堂，承認家族真有泰雅族原住民血統。

而唐從聖很會說，更難猜出他人生發生事的真假，他說在小學五年級時身高才130公分，但卻喜歡打棒球，有次在校園有人打棒球，對方都是初中生，因有人打的差，最後竟調他參加對抗，而他也不負眾望打出安打，之後唐從聖參加明星棒球隊也得過MVP，他記得有次跟職棒隊對打，在陳義信手中打出三壘安打，笑說陳義信好記仇，竟然還約他再次挑戰。另一個經歷就是在高中時期，有次他要參加賽跑，但前一晚卻喝到爛醉，但還是到校參加1500公尺賽跑，過程中被同學攙扶著，他笑說當時站起跑線看到人及景象都是飄的，起跑時他跑最後一名，但到最後一圈卻跑第一，最後真拿到第一名，說完連他自己都驕傲的問所有來賓「你們絕對不相信是吧！」

久未露臉的李唯楓之前都在北京發展，他的人生故事最誇張，他說高中時曾與女老師同床共枕，話一出大家就笑說「不管真假都很爽」，當時他高一，老師會突擊檢查外宿的學生，因為當時他自己在外住套房，結果那次老師一去就三小時，最後因結束太晚，女老師就要求住在李唯楓那，剛好有上下舖，就只能答應，更扯的是最後老師問：「可以一起睡嗎？」李唯楓笑說記得當時老師還摸他的臉，但過程沒發生甚麼，第二天起床老師已經離開。而另一經驗是發生在北京，最荒謬是他為了爭取角色，甘願被男製片「潛規則」，而這潛規則竟然是每晚幫男製片拍背三小時，連續拍了七天，還原當時情況因為過年期間，李唯楓沒地方去，男製片說要不要一起到他家過年，沒想到結果變雜役打工換宿，讓吳宗憲大笑，因為聽到男製片要李唯楓每晚睡前幫他拍背，完全像太監，最後李唯楓硬是拍了七天功成身退，當時腦中只想到「他有好劇本，我要爭取角色」，但最後還是因限古令沒拍成。此外，女藝人巫苡萱也表示今年在投資股市大賺300萬，因為她買到航海王及特斯拉股。