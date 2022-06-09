蘆洲水湳街海砂屋完工後變身地上12層23戶的住宅大樓。（新北市都更處提供）

基地面積約100坪的蘆洲水湳街海砂屋，是「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」首案，重建前為地上5層10戶海砂屋，2018年申請、2020年取得建照，目前已完成屋頂版勘驗，預計年底完工，變身為地上12層地下2層23戶住宅大樓，明年可望入住。

新北市都更處進一步說明，蘆洲中原段同為防災都更再生案，基地面積約247坪，重建前為地上2層9戶的海砂屋、重建後變為14樓75戶住宅大樓，預計明年完工。

都更處表示，新北市政府近年力推都更三箭，增加都更誘因加速整合進度，以蘆洲地區為例，截至目前為止，多元都更核准數已超過700案，蘆洲區多元都更申請案件達22件，件數成長2.6倍，自6件成長至22件。

都更處指出，為加速推動危險建築物重建，新北市針對房屋健檢詳評屬應立即拆除、修復的合法建築物、海砂屋或因震損報經市府核准建議應拆除或修復、補強的合法建築物等特定對象，自2018年3月21日起發布「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」，後實施「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，透過稅捐及租金補助、容積調整、放寬法令限制及費用補助等方式，簡化及加速都更重建程序，目前已有18案申請、16案核准、14案已開工興建。

都更處表示，考量新北市仍有多處危險建築物屬尚未整合達百分之百之重建意願，將研擬酌予調降容積獎勵值之方式延續防災政策，擴大整體適用性，以提升市民居住環境安全。