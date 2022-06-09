香港行政長官林鄭月娥今出席任內最後一次出席立法會質詢，她在開頭發言時，形容5年任期驚濤駭浪，而自己已交出無愧於心的成績表。

林鄭月娥總結5年工作，她說，在上任初期有為改善行政立法關係努力，與不同黨派加強接觸，聽取意見，但修例風波後顯示，行政立法關係要建基於一國兩制原則，任何人試圖透過選舉進入體制，用議會打破中央特區關係，勾結外國衝擊一國底線，輕則破壞特區管治，重則顛覆政府危害國家安全。

林鄭月娥說，過去2年感謝中央出手，實施《香港國安法》，改善選舉制度，開啟良政善治新篇章。她直言，對舊議會內耗痛心，認為在愛國者治港下，立法會議而有決，決而有行，依法高效暢順施政已不是大問題。

她又指，愛國者組成的立法會有助提升施政效能，她多次強調愛國者治港十分重要，愛國者治港下，政府得以推行架構重組、重推權修例，推出北部都會區等政策，官員更有志氣及底氣，不會再因內耗卻步。

林鄭月娥形容，過去5年是回歸以來最嚴峻的時期，推動了她勇往直前，無畏無懼的是歷史使命感及時代責任感，儘管社會對她評價不一，議員對她有不同意見，她仍可大膽說，已交出無愧自己的成績表，為42年公務生涯劃上完整句號。