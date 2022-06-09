擁有170公分高挑身材的女優苡若去年底和網紅鄧佳華拍攝謎片走紅，事後她嗆酸民：「我不以與佳華共事為恥，因為他的處男表現已經能人所不能」，大讚對手的初體驗成績。近來苡若仍繼續在推特分享新動態，自曝日前到一位朋友家情不自禁發生關係，後來才覺得是被騙砲，引來粉絲暴動喊羨慕。

去年底導演圤智雨宣布要替鄧佳華拍謎片，第一時間點名有F級上圍的「暗黑楊丞琳」孟若羽，但後來傳出女方壓力大而辭演，找來苡若救火，之後導演圤智雨才改口孟若羽臨時辭演是事先套好招，透露一切都是行銷，意指原本就談好找苡若與鄧佳華合作。

苡若回嗆酸民。（圖／翻攝自_yiruo推特）

片子拍完後，苡若坦言受到許多酸民攻擊，但她霸氣回應：「我不是被鄧佳華上過的女人，我是上過鄧佳華的女人。你們期待我社會性死亡？那我不就是個移動的生化武器？」，更直言開拍前只認識網上的「鄧佳華」，工作結束才與「佳華」有進一步認識，「我發現他並不搞怪，也不奇葩，他就是一個素人處男，積極誠懇地來實現破處的夢想」。

苡若自曝被騙砲。（圖／翻攝自_yiruo推特）

而孟若羽、苡若等女優男優最近發表聲明，控訴遭經紀人不合理對待，於是宣布解除合作關係，近來苡若更大尺度的分享性經驗，透露到朋友家作客，「嘴饞」就和對方開始發生關係，因為隔壁就是朋友弟弟房間，她便壓抑自己不能發出聲音，沒想到朋友竟將「戰場」拉到弟弟房門口，讓苡若膽戰心驚。

事後苡若問朋友不怕弟弟開門？對方卻回：「我弟不在」，讓苡若回憶起原本朋友是稱弟弟不在才關房門因此發生關係，「這484（是不是）被騙砲？」。粉絲見此回：「我學會了，好高級的手法」、「當你朋友真好」、「套路很深，算是騙砲」、「厲害了」。