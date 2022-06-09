匯豐中華投信今（6/9）日宣布更名為匯豐投信，為結合母集團資源優勢、建立全球一致形象，「匯豐中華投信」已獲金管會核准正式更名為「匯豐投信」，公司英文名稱不變，仍為HSBC Global Asset Management(Taiwan)Limited。變更基準日為2022年8月31日。

據投信投顧公會境外基金資訊觀測站統計顯示，匯豐投信目前旗下基金共41檔(境內17檔+境外24檔)，規模為新台幣311億元；全權代操委託新台幣466億元，資產管理總規模新台幣777億元。

匯豐投信總經理焦訢表示，全新的名稱體現了匯豐投信朝向全球性資產管理公司的企業形象和定位，期望匯豐投信能連結全球視野，持續對資產管理服務帶來創新性的突破機遇，與客戶共創新里程、新氣象。她強調，經過公司與集團審慎研究評估後，決定以新品牌名稱推進在台灣市場的長遠發展，未來匯豐將致力以客戶需求為導向，量身訂做所適合的產品，並多元化積極開發新產品，致力成為台灣領先的資產管理公司。