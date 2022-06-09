台股近期成交量能急縮，本周二(6/7)跌破2,000億元大關，凸顯市場觀望氣氛濃厚。近一周加權股價指數報酬由正轉負，復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，時序進入6月份，陸續有股東會、法說會及集團作帳行情題材，可留意相關業績族群表現。整體而言，第二、三季偏向區間震盪，後續若FED升息態度趨緩、市場情緒好轉以及製造業庫存調整告段落，有機會再向上挑戰1萬8000點。

台股歷經5月反彈，因面臨季線反壓，加上美股轉趨盤整，壓抑大盤上攻動能，在買盤相對保守的狀況下，僅個股較有表空間，反映在台股基金表現上，近一周以中小股票及一般股票平衡型表現相對較佳。

復華投信表示，預期在美國公布消費者物價指數(CPI)及聯準會利率決策會議結論出爐前，台股將處於區間震盪格局，佈局上，因應市場不確定性，建議均衡配置或透過台股平衡型基金控制下檔風險。

沈萬鈞表示，目前處於貨幣緊縮及製造業庫存調整的整理期，致使大盤資金輪動快速，可觀察大盤何時能站上季線反壓、量能回到2,500億元以上，作為盤勢強弱參考。由於上海逐步復工，供應鏈缺料問題可能紓解，廠商庫存有望降低，且部分產品仍在漲價循環，可觀察消費性電子需求是否回溫。