大陸海關總署9日公布5月外貿數據，按美元計，期間出口年增16.9％，進口年增4.1％，均優於市場預期，而原油、煤炭、天然氣等大宗商品呈現量減價漲。

大陸5月出口成長16.9％，較4月的3.9％大幅反彈，優於市場預期約8.0％；進口成長4.1％，優於4月的零成長與市場預期約2.8％。

大宗商品期間價格仍不斷飆升，但整體進口量期間有減少跡象。數據顯示，大陸5月進口原油量減少1.7％，進口均價上漲55.6％、進口煤量減少13.6％，進口均價上漲105.3％、進口天然氣量減少9.3％，進口均價上漲70.3％、進口大豆量減少0.4％，進口均價上漲23.3％。

此外，大陸5月進口積體電路量減少10.9％，價格規模則增長7.1％。

至於出口方面，大陸前5個月機電產品與勞力密集產品出口呈現成長。值得注意的是，大陸前5個月汽車產品出口人民幣1,190.5億元，成長57.6％。

大陸海關總署表示，前5個月對東協、歐盟、美國等主要貿易夥伴進出口成長，期間，東協是最大貿易夥伴，按人民幣計，大陸對東協貿易順差規模擴大50.6％。對第二大貿易夥伴歐盟貿易順差規模擴大70.2％。對第三大貿易夥伴美國順差規模擴大19％。