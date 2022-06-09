來自高雄市28歲陳姓男子日前到花蓮疑未帶裝備獨攀立霧山，途中因腳部受傷加上糧食短缺，受困山中，打電話向家人求助，花蓮縣消防局獲報後趕往救援，由於山區連日大雨，加上通報地點非登山傳統路徑，增添搜救難度，搜救人員今上午空偵發現陳男身影，疑似倒臥溪溝無反應，將以垂降方式救援救援。

花蓮縣消防局7日下午接獲陳男父親通報，指出兒子到太魯閣國家公園內的立霧山登山，6日告知因右腳擦傷受困山中待援，不過不知其入山時間和登山計畫。消防局隨即派員與太魯閣國家公園巡山員、保七第9大隊警員，組成15人救難隊，徒步上山搜救。

消防局第一大隊大隊長朱哲民表示，當天獲報曾打陳男手機並聯繫上，但他表示山區一直下雨，全身濕透，因沒帶登山裝備且身邊無糧食，加上右腳有擦傷，體力不支而受困在立霧山東側約海拔450公尺處，希望搜救人員能出動直升機救援。

朱哲民坦言，陳男位處地點非一般登山傳統路徑，當時雖請求空勤直升機支援，但天候不佳，無法出勤，地面救援部隊則依其手機定位持續搜索，不過天雨霧濃影響搜救，直到昨晚仍未尋獲，且後來也聯繫不上陳男手機，失聯前最後定位則為懸崖區域。

空勤直升機今上午再次出動，空偵發現陳男身影，疑似倒臥溪溝且無反應，由於空間不足，直升機無法執行吊掛作業，而救難人員上午已抵達陳所在地點上方約150公尺懸崖上方，預計以垂降方式接觸救援。