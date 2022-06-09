染疫者遺體是否要在24小時內火化爭議延燒，衛福部次長薛瑞元今天表示，考量屍體有腐化、無法化妝、動線規畫不易等因素，還是需要儘速處理遺體，目前正在研擬可行的方式，希望讓家屬可以完成瞻仰遺容，

針對染疫者24小時內火化，影響家屬瞻仰遺容，薛瑞元今於行政院會後記者會說明，目前正在蒐集國外資料，但是國外資料可能只參考，因為每個國家民俗跟習慣有所不同，衛福部也曾找殯葬業者詢問處理上的困難，這部分都在進行。

至於放寬民眾瞻仰遺容，薛瑞元說，這部分牽涉到防疫，包括病毒的毒性等，過去面對變種病毒Delta、Alpha比較謹慎，以不接觸遺體為原則，現在因為是Omicron，重症機率比較小，所以才會有這樣的訴求，衛福部現在正在研議，如何讓遺屬瞻仰遺容並兼顧防疫，技術上還有很多細節要克服。

對於有立委提議參考新加坡「可守靈3日」的規定，薛瑞元表示，這部分要再去了解，所謂的守靈是伴著遺體守靈，或是一個儀式，另外，需要的空間跟地點及國內遺體處理流程，都必須要進一步研究。