知名的極地超級馬拉松好手林義傑，遭檢舉幫影視公司抓盜版，涉嫌非法包攬訴訟，被檢察官依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪諭令20萬交保、林義傑9日凌晨在臉書PO文重申，沒有違法，並批評檢方竟突襲搜索、拘提，由「告訴人」變成「被告」，顯然已違反正當法律程序，強調他會堅強面對。

林義傑臉書PO文如下：

謝謝大家的關心：

我沒有違法，某些媒體報導的內容有諸多不實，絕對沒有所謂的「放載點」，也沒有所謂的「釣魚」，更沒有所謂的「獲利千萬」，BT影片下載的種子，只要用GOOGLE大神搜尋，就會跑出一大堆，這是眾所周知的事情，我不清楚記者大哥的消息來源從何而來，為何會接收到錯誤的訊息？目前所有事證都在北檢，偵查如果可以被公開，我一定經得起查證與檢驗。

第一、我與影業公司磋商，意思表示一致，雙方合意訂立契約，並授權影片之專屬授權，何來挑唆及包攬之意圖？

第二、依據著作權法37條第4項規定，明文賦予人民權利，可以進行法律行為，無限定律師身分才能為之，此與律師法何干？

第三、早在今年4月底，檢方以「證人」傳訊我到庭陳述，起初認為檢方是為了維護著作財產權益，我有完整告知告訴權源取得之經過，並具結證詞。詎料，昨日檢方竟突襲搜索、拘提，由「告訴人」變成「被告」，此種方式顯然已經違反正當法律程序。

不好意思，讓大家擔心，我想，我會堅強。