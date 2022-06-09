尖點(8021)股東會通過每股配息2.3元，為強化公司治理，股東會增選一席獨立董事，由許兆慶當選。

尖點今天舉行股東會，會中承認2021年度財報，2021年合併營收37.74億元，歸屬於母公司淨利為4.47億元，每股盈餘3.14元，並決議每股配發2.3元現金股息，若依6月8日收盤價計算，殖利率約6.7%。

上海於4月及5月進行防疫封控及台灣近期疫情，對上半年營運產生影響，所幸上海廠區營運已經恢復正常，台灣雖仍有零星同仁確診，但對整體營運並無重大影響，尖點前5月合併營收達15.19億元，較去年同期成長10%。

尖點表示，目前疫情影響雖尚未完全消除，但公司對於今年營運目標仍未改變，維持既定的計畫進行，預計在第3季完成今年度的擴產計畫，擴充後的鑽針產能可望較去年底提升約10%；今年下半年亦有鑽孔服務擴充計劃，營運規模將進一步擴大。

尖點預估，2022年的資本支出金額約6億元。

為強化公司治理，此次股東會增選1席獨立董事，新任獨立董事為許兆慶，尖點獨董席次也因而過半。