高雄30歲吳姓男子8日晚間在鳳山區邊騎機車邊抽菸，巡邏員警見狀後趨前將其攔下，吳男遭攔後神情怪異，警方經吳男同意檢查其背包並無查到違禁品，但吳男卻在警方準備檢查車廂時，突然將機車發動意圖強行逃逸，警方雖然成功攔阻將吳男壓制在地，但也造成2名員警受傷，最終在車廂查獲2包安非他命，警方訊後將吳男依妨害公務、毒品危害防制條例送辦。

高市警鳳山分局五甲派出所員警8日晚間6時許執行巡邏勤務，行經忠誠路與瑞春街路口發現吳男邊騎車邊抽菸，便驅前於保泰路與自強二路路口將吳男攔下盤查，吳男遭攔後露出緊張神情，員警察覺有異，經吳男同意後，檢查其背包及車廂。

員警並未於吳男的背包內發現任何違禁品，但正準備檢查吳男機車車廂時，他卻突然發動機車欲強行逃逸，員警見狀後，立即將他從機車上拉下，並將其壓制在地，但這也造成一名員警左手手指受傷，另名員警右腳擦挫傷，所幸員警及時反應，才未影響到其他用路民眾安全。

吳男隨後向警方坦承機車車廂內藏有二級毒品安非他命，警方依照妨害公務罪嫌將吳男逮捕，並附帶搜索果真在車廂內查獲2包二級毒品安非他命（含袋重0.49公克、0.78公克)，警方訊後將吳男依妨害公務、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。