澎湃新聞報導，杭州市臨平區望梅路杭州冰雪大世界附近樓房，9日上午10時許，發生火警。當地東湖街道稱：截至11時09分，臨平冰雪大世界位於當地杭州灣建材市場內，已救出7人，其中5人燒傷，一人吸入有毒氣體，都已經送往醫院，還有兩人為避險從2樓跳下，7人暫時都無生命危險。

目擊者表示，火災發生時，曾聽到巨大的爆炸聲，隨後現場濃煙滾滾。

《錢江晚報》「小時新聞網」報導，杭州柚蜜婚慶公司負責人姚娟第一時間提供現場圖片稱，「我的店距離現場不遠，那邊煙很大。」「著火的地方，距離我們店就一個紅綠燈的樣子，七八百米遠吧。」姚娟語氣有點激動說，剛才一輛輛消防車開過，覺得氣氛蠻緊張的。

姚娟說，從他們店門口遠遠看去，就能看到很大的煙。「明火看不到，我們周邊很多人都跑過去看了，我沒有過去，覺得有點危險，也不想給救援工作添麻煩。希望裡面的人都平安。」

起火的具體位置是杭州灣建材市場內的冰雪大世界。目擊者大伯說，在杭州冰雪大世界的入口附近一下子就冒出了很大的煙，緊接著消防跟急救車陸續趕到，看見有傷患被送上救護車。

東湖街道表示：截至11時09分，臨平冰雪大世界火情情況：已營救7人，其中5人燒傷，一人吸入有毒氣體，都已經送往醫院，還有兩人為避險從2樓跳下，7人暫時都無生命危險。