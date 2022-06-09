警方發現台南市安南區頂美公園溜滑梯扶手上的西瓜刀，是由癌末老翁生前從家裡帶出。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區頂美公園1座溜滑梯上月底被發現1座流滑梯的扶手被綁上1把殘留血跡的西瓜刀，害5歲男童遊玩時割傷，警方追查下，竟發現是75歲的癌末唐姓老翁生前到公園自殘未死，3天後去病死在家中。

頂美公園上月底遭人爆料溜滑梯扶手被綁上西瓜刀，刀刃朝上，刀上並有血跡，害1名男童遊玩時割傷手指，十分缺德。警方獲報後展開調查。

警方先根據公園附近路人陳述，指稱看見當天有名騎銀色機車而來的老翁額頭流血，坐在溜滑梯附近，進而鎖定老翁的銀色機車，依據監視器畫面追查到唐家。

不料警方上門時，卻發現老翁已在3日癌症過世，且已入棺，警方錯愕之餘，再由唐家提供老翁生前使用的牙刷、安全帽、機車把手等物品採證，與公園內的西瓜刀、欄杆、透明膠帶上的血跡比對DNA型別，近日發現吻合。

警方再根據唐家附近的監視器畫面，確認老翁當天的確帶著1把西瓜刀出門，騎車到公園，自殘後留在公園1個多小時才離開返家。

家屬向警方表示，老翁生前未有輕生跡象，也未寫有遺書，不知道他曾帶西瓜刀出門。但罹患肺腺癌末期，曾向家人表示，可能這兩天就要走了。

警方初判，老翁可能不願在家拖累家人，帶刀出門綁在溜滑梯扶手，以額頭撞擊扶手自殘，導致受傷，只好返家，家人發現幫忙擦藥。

警方在案發隔天的查案過程中，一度在公園與老翁相遇，警員也上前詢問，但老翁已身體虛弱，無法清楚回應，警方只得放棄。