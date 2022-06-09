資料顯示，立法院各黨團辦公室使用面積，國民黨團86.2坪、民進黨團63.2坪、民眾黨團為65.5坪，對此，立法院民進黨團總召柯建銘今（9日）表示，「辦公室大小和戰力無關！」辦公室大不代表戰力大，國民黨團80多坪有用嗎？

柯建銘今（9日）出席民進黨輿情記者會表示，「辦公室大小和戰力無關！」民進黨團多是資深助理，有些甚至超過20年，在這個時間點去計較辦公室大小，可以討論但並不在意這個問題，只要夠用就好，比較在意團隊戰力問題，辦公室大不代表戰力大，國民黨團80多坪有用嗎？不希望此問題變成立法院爭議問題，以後都可以再來討論。

幹事長鄭運鵬補充說，各國國會都一樣，依據政黨的席次數來分配，第9屆民進黨實質過半後有發現這樣的問題，但因為是執政黨，盡量不要讓在野黨及立法院造成困擾，是民進黨自己委屈一點，這是政治上大家互相體諒，並沒有要求國民黨要讓出來，在國民黨敗選後也沒有相關要求，民進黨委屈一點沒有關係，相信作為執政黨也必須要有這樣的度量，以後希望也秉持朝野間互相體諒、配合。

此外，鄭運鵬說，立法院是歷史建物，要有寬敞空間不太可能，支持前立法院長蘇嘉全、立法院長游錫堃盡快找到一個新的地址，蓋一個新的國會空間，才是長遠之計。