大陸流量女王楊冪，不僅擁有精緻五官、凹凸有致的火辣身材，演技精湛的她，更曾推出不少叫好又叫座的影視作品，受到大批海內外粉絲的喜愛，她也因火紅的人氣使廣告、代言不間斷。近日楊冪上脫口秀節目，爆料曾經收過「她涉嫌金融貸款詐騙的簡訊」，讓她去法院出席審理，否則就要拘捕，引起網友熱議。

女星楊冪日前上節目《怎麼辦脫口秀專場》，提到自己兩年前收過一條簡訊，內容是楊冪涉嫌金融貸款詐騙，讓她到法院出庭審理，否則將在機場、高鐵站等地方，對她實施管制拘捕。楊冪直呼：「這一看就是騙子，我還能被你們騙了嗎？」，當時她還有其他工作，正好要搭飛機趕行程，她一邊趕飛機一邊想：「你沒事吧？」

楊冪說「你來抓我，我寧可被拘捕，也不能被詐騙」，結果後來她才得知，這件事情是真的，是她的網路銀行帳號被盜了，駭客以她的名義辦了兩千塊的小額借貸，讓楊冪直呼：「給我冤的，兩千塊錢，我至於嗎？我至於詐騙嗎？我跟我爸借就行了。」除了美貌，楊冪還有不俗的經商頭腦，與經紀人一同投資創立經紀公司「嘉行傳媒」，簽約藝人有迪麗熱巴、祝緒丹、高偉光等人，傳出楊冪身價高達50億人民幣（約215億元台幣），一年拍一部電視劇都可以賺得盆滿缽滿，不至於連兩千塊都拿不出來。

而段話引起台下的哄堂大笑，楊冪先前出演一部廣告，廣告詞就是「你沒事吧？」，喜感的語氣、台詞成為時下最流行的表情包，這次用在脫口秀上也讓粉絲誇楊冪很有梗，表示很喜歡看她自嘲。