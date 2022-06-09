雖然電影以女性觀點出發，但是帥氣的男生們更〝吸睛〞；身材性感炸裂的男主角-朱利歐·貝魯迪(Giulio Berruti)，是義大利演員。模特兒出身的他，在2005年首次主演電影《17歲少女的愛慾日記》便一炮而紅，成為新一代性感男神；他毫不掩飾展現健壯身材，時常在IG社群秀出性感照(IG: giulioberruti)；美國網路平台更為他量身打造迷你電影《加百列的地獄》系列，充滿男女激情誘惑，點擊率超高，目前已經拍攝四季度。更在電影《舞力假期》中大展舞技，台灣片商更特別將海報視覺放上他的身材照做為強打，讓電影看起來更可口。

朱利歐在《拜金》片中裸露不設限，胸肌腹肌處處分明，性愛場景也是親自上陣，大秀完美堅挺臀型。常曬日光浴的他，屁股與大腿曬出性感泳褲痕色差，大飽觀眾眼福。在出席電影活動時，就有許多女性觀眾瘋狂示愛，稱他為『核彈級賀爾蒙製造機!』和『義大利最美的風景!』

《拜金女王的性愛派對》電影講述，艾咪追逐星夢多年未果，轉為從事陪酒小姐；靠著高明手段，勾搭上多金男子，變成東歐首席淫媒仲介，專門招募選美小姐與模特兒參加派對，貼身服務政商名流。然而鉅額金錢的誘惑下，這個浮華世界很快就顯現出陰暗面…