湯姆克魯斯2013年來台宣傳電影《遺落戰境》時，朱培滋前往採訪特別留下這難得的合照。（鏡新聞提供）

鏡新聞主播朱培滋外型甜美，被封為「甜心主播」、「主播界蔡依林」，喜愛看電影的她，近期也跟上湯姆克魯斯新片《捍衛戰士：獨行俠》的熱潮，她看完電影後立刻在社群網站上分享心得，狂讚阿湯哥魅力，還透露第一集上映的時候，她還沒出生，讓不少粉絲驚訝不已，朱培滋自嘲是自己出道早，讓大家難以想像「其實我這麼年輕」。

朱培滋忍不住炫耀曾面對面採訪阿湯哥兩次，「阿湯哥本人真的很有親和力，接受這麼多媒體採訪，問題回答這麼多次，卻完全沒有一絲不耐煩，而且不論是簽名還是合照，來者不拒！」朱培滋秀出當時採訪的合照，笑說採訪當下真的是眼冒愛心，「雖然當時阿湯哥戴著墨鏡，看不到他的雙眼，但還是感受到他誠懇的眼神，再搭配招牌笑容，現在想起來還是覺得有被電到的感覺。」

朱培滋目前在鏡新聞負責午間新聞播報及主持《少年新聞週記》， 她將對電影的熱忱，帶到《少年新聞週記》中，這是一個以國小高年級以及國高中生為主的節目，內容彙集青少年熱中的影視、音樂、藝文活動等訊息，「像我們就介紹過由學生拍攝的紀錄片，作品真的蠻讓人驚豔的，還有像是兒童影展等內容，希望優質的影音作品能藉由我們的節目讓更多人看見」。《少年新聞週記》每周六、日傍晚5點在MOD508台播出。