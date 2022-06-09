路透社報導，根據一份內部備忘錄，英特爾為了削減成本，已經凍結桌上型個人電腦（PC）和筆記型電腦晶片部門的人員招聘。

根據這份周三發送的備忘錄，英特爾旗下客戶運算部門「暫停所有招聘，並暫緩所有新增職位申請」，在該部門重新評估優先事項後，部分人員招聘可能在兩周內恢復，而目前該部門所有已提供的工作機會都將兌現。

英特爾在聲明中表示，公司相信我們正處於整個半導體產業長期成長周期的開端，且我們擁有正確的戰略。讓支出更具焦點和優先次序，將有助於我們度過宏觀經濟的不確定性、有助於執行公司策略，並履行我們對客戶、股東和員工的承諾。

周三英特爾股價大跌5.3%，給美股大盤帶來沈重的壓力。花旗一周內第二度下修對該晶片大廠的評估，稱PC需求存在不確定性，以及英特爾可能對第二季獲利不及預期發出預警。花旗雖維持英特爾「中性」的股票評級不變，但下修其目標價至每股45美元，並將該公司今年營收與每股盈餘預測分別下修至719億美元和2.33美元。花旗並警告英特爾股價可能比預期更早被打入熊市。

此外，英特爾財務長和執行長等高層在美國銀行的一場會議上坦言供應鏈仍在惡化，他們看淡本季前景，尤其是PC銷售方面。

過去一年來，英特爾股價已經下跌近28%。此前該公司向投資人表示，由於砸下鉅資以趕超台積電等競爭對手，英特爾的毛利率可能創下歷史低點。

以營收計，客戶運算事業集團是英特爾最大的部門，英特爾上季營收為184億美元，該部門就貢獻了93億美元。

這份內部通知信亦提出其他削減成本的措施，包括立即取消該事業集團部分差旅行程、限制出席產業會議，以及盡可能以線上方式開會。

凍結人事的計畫似乎只限於客戶運算部門，其他部門似乎不受影響。在周二發給全體員工的備忘錄中，執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，英特爾將「放緩」招聘速度，但未來90天內將讓最近招聘的23,000名員工到職。截至2021年底，英特爾員工達12.1萬人。