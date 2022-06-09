ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)受惠ABF載板需求強勁，無懼中國大陸封控影響，2022年5月合併營收均繳出「雙升」佳績。不過，外資近期對ABF載板後市出現多空論戰，2家美系外資出具最新報告看法分歧，分別給予「買進」及「中立」評等。

欣興2022年5月自結合併營收121.55億元，月增8.95％、年增達51.45％，景碩5月自結合併營收37.95億元，月增1.25％、年增達32.02％，兩者均連3月改寫新高。南電5月自結合併營收52.29億元，月增達17.92％、年增達27.56％，改寫歷史次高。

雖然中國大陸廠區的生產及物流受封控影響，ABF載板三雄5月營收仍繳出穩健表現。其中，欣興及景碩4～5月合計的季營收達成率，分達市場共識的75％、71％，南電則為62％、略低於市場預期，主因昆山廠對營收貢獻達約40％。

美系外資指出，近期由於宏觀經濟不確定性，市場擔心伺服器需求可能會下滑。但最新調查顯示，客戶今明2年對伺服器ABF載板需求仍然強勁，認為PC需求的疲軟可輕易被伺服器需求填補，今明2年的整體ABF需求仍遠超出供給。

而隨著中國大陸解封，美系外資表示整體物流效率提升。除了ABF載板需求穩定，看好整體產業6月營收成長，意味較預期及市場共識存在上行空間，對欣興、景碩、南電均維持「買進」評等，目標價分別為300元、340元、775元。

另一家美系外資認為，欣興5月ABF載板營收逐月成長，但PCB及軟板亦增添成長動能，昆山子公司稼動率已回升至80～90％。看好6月營收月增4％，帶動第二季營收季增17％、年增50％，毛利率提升至35.2％，每股盈餘約4.5元。

景碩5月營收在ABF載板需求強勁下，彌補部分BT載板、蘇州百碩及隱形眼鏡子公司晶碩營收下滑缺口。6月除了結束PCB生產的百碩外，ABF、BT載板及晶碩營收均可望續揚，調升第二季營收成長預期，估可季增15％、年增31％，高於公司預期的季增5％。

南電則因中國大陸封控影響BT載板及PCB生產，預期6月營收估持平5月，第二季營收將季增1％、年增18％。不過，ABF載板貢獻增家，可望帶動毛利率提升至39.4％，每股盈餘估為6.2元。

不過，由於最新模型預估顯示ABF載板供給缺口已縮減至低於10％，美系外資近日將ABF載板三雄評等同步調降至「中立」。雖然近期ABF載板訂單展望未見變化，但鑒於PC需求疲軟和伺服器需求降低風險上升，對ABF載板看法較過往更謹慎。

因此，美系外資對欣興、景碩、南電後市看法不變，均維持「中立」評等，欣興及南電目標價維持240元、420元不變。景碩則由於第二季營收預期調升，目標價自180元調升至185元。