素人孩童在《黎巴嫩的天空》展現最自然的樣貌。（台北双喜電影提供）

來自黎巴嫩的新銳導演奧亞力穆恩奈斯，參與過麥可傑克森、Lady Gaga、蕾哈娜、凱蒂佩芮等好萊塢天王天后的音樂錄影帶製作，不只在流行音樂有好成績，轉戰擔任導演即憑藉《黎巴嫩的天空》拿下2019年贏得多倫多國際影展（TIFF）「亞洲電影奈派克獎」等多項大獎，並且代表黎巴嫩角逐奧斯卡最佳外語片。

奧亞力穆恩奈斯在孩童時期歷經過1982年黎巴嫩戰爭，花8年的時間自編自導童年在學校最後一天看著戰火逼近的回憶，拍出首部長片《黎巴嫩的天空》，他表示，小學曾因為寫了情書害得媽媽被請去學校，孩童時期的他始終不明白大人為何認為年紀太小不能有愛，人們都會忽視不同年齡層的想法，因此他尊重每個孩子都可能擁有迷戀，因為這是一件美好的事情。

為了讓電影裡的素人小演員們融入情境，奧亞力穆恩奈斯一直隨身帶著相機，讓孩子們忘記鏡頭的存在，才能捕捉到電影裡孩子自然互動的一面。奧亞力穆恩奈斯受訪時提到在拍攝電影過程中，一直深刻去了解孩子成熟度的問題，其中最貼近他感受的就是伊朗大師阿巴斯基亞羅斯塔米的《何處是我朋友的家》，切中孩子誠實無欺的一面。