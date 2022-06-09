根據今天公布的法庭文件，美國前總統川普（Donald Trump）和他的長子長女將自7月15日起，於紐約針對川普家族企業涉嫌詐欺的民事調查中作證。

法新社報導，根據文件，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）和她的調查團隊屆時須在次週完成訊問。

根據下級法院的文件，川普與長子小唐納（Donald Trump Jr）、長女伊凡卡（Ivanka Trump）可在本月13日前向紐約州上訴法院申請暫緩令，若獲批准，將得以延後作證。

川普和子女等3人一直竭力避免在詹樂霞的逃稅調查中宣誓作證，他們主張這項調查是出於政治動機。

川普等人先前要求撤銷詹樂霞發出的傳票，紐約州法官恩格隆（Arthur Engoron）2月予以駁回，裁定3人必須作證。

詹樂霞懷疑川普集團（Trump Organization）在申請銀行貸款時欺詐性地高報多項房地產價值，又向稅務機關低報價值以便少繳點稅。川普家族則否認有不當行為。