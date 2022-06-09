疫情與科技都改變人們生活，彰化縣政府今年２月打造「彰化校園e指通」APP，上架至今已經突破7萬人下載，等於縣內有超過8成以上家長下載，APP除作為親師溝通橋梁外，也能掌握學生出缺席狀況，疫情期間透過APP推播停課、快篩試劑、疫苗接種等措施，王惠美表示，感謝家長信任。

彰化校園e指通在手機雙平台都能下載，提供家長一站式的訊息查閱服務，除了訊息推播外，也能看到校園近期活動、子女表現等，只需要登入綁定子女就讀學校、班級、座號、家長手機等，通過驗證就能綁定完成。

王惠美表示，感謝家長信任，對於防疫措施與教育的支持，教育處所打造的「彰化校園e指通」APP扮演起相當重要角色，特別是疫情嚴峻時期，讓家長即時掌握縣府最新防疫政策，而為了鼓勵更多家長踴躍下載，縣府規劃抽獎來吸引家長下載使用，最大獎是目前遠距教學最佳幫手iPad平板電腦。

縣府教育處指出，自APP上架以來，獲得家長好評，也有家長提出建言希望增加更多功能，目前已著手規劃結合其他應用，像是結合臺灣銀行代收服務推出學雜費線上繳費功能，未來也將試辦數位學生證推子女到校、離線的推播通知功能等，預計今年會陸續上線。

教育處強調，APP開發是為了讓家長能適時關心、參與孩子的成長過程，還能即時快速掌握學校大小事，加強家長與學校間的連結與互動，提供貼心的便民服務，讓鄉親有感，也期待民眾給予最真實的反饋，讓APP能夠持續精進，給民眾最接地氣服務。