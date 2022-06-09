特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在內部信透露，對於經濟前景相當擔憂，有一種非常不妙的感覺，且可能會裁掉10%的員工控制成本，然而類似狀況也在晶片大廠英特爾身上出現，傳出已暫停旗下部分部門的招募與工作申請動作。

路透社報導，英特爾在周三發送的備忘錄指出，已凍結負責PC桌上型電腦和筆電晶片業務部門的招聘工作，是公司降低成本的其中一項策略，此外，旗下最大部門客戶運算事業群也暫停所有招聘至少兩周，後續部分職位可能會恢復招聘人員。

此外，英特爾也啟動其它降低成本的手段，包括取消客戶運算事業群的出差、限制參與產業研討會，且盡可能透過視訊進行會議。

英特爾近期動作頻頻，財務長Dave Zinsner才在一場會議上表示，「經濟明顯較為疲軟，不只會影響到半導體的所有人，也會影響全球的企業。」隨後馬上傳出暫停招聘的消息，此番言論也引發多檔晶片股下跌，英特爾股價重挫5%。

事實上，不僅英特爾對未來經濟持保守看法，馬斯克也警告經濟有「不妙的感覺」並有意裁員10%，引起市場震撼，但馬斯克解釋，裁員僅針對月薪制員工，會繼續聘用時薪制員工，整體員工數仍會上升。