在勞動部積極努力的爭取下，國際技能組織亞洲分會在6月1日宣布我國取得2025亞洲技能競賽主辦權，依勞動部規劃，將於2025年11月間舉行，並將在南港展覽館連續舉辦5天賽事，這也是繼1993年於臺北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔30年再次取得國際技能賽事主辦權。

亞洲分會是國際技能組織(WorldSkills International)區域性組織，由阿拉伯聯合大公國發起籌組，於2018年成立，現有25個會員國，我國是創始會員國之一。2018年於阿布達比舉辦首屆亞洲技能競賽時，我國在青年組及青少組獲得5金5銀3銅。

勞動部表示，為讓國內技能實務接軌國際，每年辦理全國技能競賽，遴選技優青年，經過加強培訓精進技能參加國際性技能競賽。此外，為了鼓勵更多年輕朋友投入技能學習，也安排國手深入校園推廣技能學習，並自2019年起舉辦青少年組技能競賽，積極推廣技能向下扎根觀念，培育我國更多的技職達人。