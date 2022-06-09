初夏時節，現在逛一趟水果攤，總會看到哈密瓜、西瓜等水分眾多的瓜類身影。不少人都好奇，像是哈密瓜有分橘色跟綠色；西瓜也有分紅肉與黃肉，到底兩種顏色瓜肉的營養差異在哪呢？營養師分析，橘色哈密瓜整體營養價值勝過綠色，但對血鉀較高的腎臟病人來說，食用綠色哈密瓜會比較好；但不論是哈密瓜或西瓜，都不適合多吃，否則很容易發胖的。

營養師楊斯涵在「楊斯涵營養師的美味生活」以圖解方式分析了哈密瓜及西瓜不同顏色的營養差異。楊斯涵指出，每100g橘色哈密瓜，其熱量約為39大卡，富含鉀、 維生素A及胡蘿蔔素、維生素C、葉酸，有助於降低血壓、護眼、維持皮膚黏膜健康、美白、造血等。

哈密瓜果肉有分橘色跟綠色，其營養價值與熱量，也有所不同。（圖／報系資料照片）

而綠色哈密瓜熱量較高，每100g的熱量約有44大卡，雖然綠色哈密瓜，不像橘色含有維生素A、胡蘿蔔素等營養素，但口感依舊美味。楊斯涵並提醒，有血鉀較高問題的腎臟病人，建議若要吃哈密瓜的話，最好選擇綠色哈密瓜，因綠色哈密瓜的鉀含量少於橘色，每百公克僅241mg，對這類患者的身體較無負擔。

至於西瓜，紅色西瓜富含鉀、維生素A及胡蘿蔔素、維生素C、葉酸；上述營養素中，黃色西瓜相比之下，上述的營養素含量都比較低，但黃色西瓜的好處是，其熱量及醣量也相對稍低。

而夏天吃瓜雖然能夠透心涼，但楊斯涵也提醒，不論是哈密瓜或西瓜，8分～1碗的量，就大約有60大卡，建議一天最多食用2至3份，不要吃太多，免得會發胖。