新北市水利局營造碧潭堰下游淺潭水域供生態棲息。（新北市水利局提供）

打造香魚復育魚道，新北市水利局在新店溪導入生態友善工法，自2015年起針對碧潭堰下游安坑大橋至碧潭大橋間水域，推動一系列魚類生態環境營造工程，讓洄游性物種可以一路由新店溪河口向上溯，碧潭堰改建工程預計明年4月完工。

水利局表示，香魚有「溪流之王」的美譽，只生活在水質乾淨的河川，新店溪流域曾經是台灣香魚數量最多的地方，然而因棲地被破壞與上游設置多處水壩，導致消失於新店溪中。

施工中的碧潭堰改建工程，為打通原先存在的大型水工堰體阻礙，特地將魚類洄游通道納入工程施作，並與國內首屈一指的魚道專家清華大學生命科學系曾晴賢教授合作進行設計優化，打造香魚復育魚道，提供一條安全回家的道路。如今已在碧潭堰下游發現香魚的蹤。，

水利局長宋德仁表示，相信只要環境保護意識廣傳與深化，我們的河川水環境生態一定會越來越美好，7年前，水利局在碧潭下游處建置多處矮堰營造生物棲地，除了前陣子大量出現的毛蟹外，生態調查團隊也在5月底調查到珍貴的香魚，代表著當地生態復育十分的成功。