今天在大聯盟場上天使以0：1輸給紅襪，這可能是他們最不想面對的敗仗，因為他們因此吞下14連敗，超越1988-89年的跨季13連敗，單獨成隊史最長連敗紀錄。沒想到鬼才教練麥登(Joe Maddon)被開除後他們依舊無法贏球，還連續追平、超越隊史難堪紀錄，目前可說是全聯盟士氣最低迷的球隊。

Sho Single✅

Shohei Ohtani singles with his third at bat against the Boston Red Sox in Anaheim😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/20cOCV98Wx — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) June 9, 2022

天使在昨天賽前開除總教練麥登，與紅襪激戰到延長賽第10局，以5：6輸球，13連敗追平隊史單季最長紀錄，沒想到今天的結局更加悽慘，雖然全場有7支安打，但沒攻下任何分數，也僅僅丟了1分，眼睜睜看著球隊吞下14連敗，目前戰績是27勝31敗，都快被後面的遊騎兵、水手追上了。

天使此戰痛失恢復手感的主炮卓奧特(Mike Trout)，他在昨天敲出安打後因左腹股溝緊繃退場休息，今天沒有上場，而全隊就像是洩了氣的皮球，在2、3、7局都踏上二壘，但就是無法拿下分數，重新回到開路先鋒位置的大谷翔平4打數1安打，吞下2次三振，發揮最好的是拉加瑞斯(Juan Lagares)，貢獻2支安打。

BOBBY DALBEC PUTS THE #REDSOX UP 1-0!



Great hustle from Alex Verdugo to score from first and another nice send from Carlos Febles. #DirtyWater| #MLB pic.twitter.com/o47jMYuPb9 — Tyler Milliken ⚾️ (@tylermilliken_) June 9, 2022

紅襪今天在第6局攻下分數，波格茲(Xander Bogaerts)、史多瑞(Trevor Story)連續吞下三振，但接著佛度戈(Alex Verdugo)獲4壞球保送上壘，隨後達爾貝(Bobby Dalbec)鎖定88.2 mph沉球擊出二壘安打，攻下這價值連城的分數，此戰達爾貝3打數1安打獲得1保送，賽後打擊率僅.190的他成為紅襪致勝功臣。