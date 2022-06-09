司法院9日公布國民法官實務模擬法庭〈體驗式問卷調查〉統計結果，「感覺司法審判更具親和力，不再遙不可及」從47.78％提升至69.52％，司法院解釋，這樣的結果代表，民眾高度期待國民法官制度可以發揮正面效應。

本次問卷調查期間從2020年9月1日到今年1月14日進行之模擬法庭，調查對象包括接獲各地方法院通知到場參與選任程序民眾計1881人（獲選任為國民法官、備位國民法官者共471人；到場參與選任而未獲選任者共1410人）。

問卷調查重點包括：國民法官對該次參與經驗滿意度、對司法信賴程度、未來參與審判的意願、對個別程序滿意度、對法官、檢察官及辯護人的印象與評價、對國民法官制度效益的看法，以及認為參與期間需要獲得的協助等。

司法院指出，問卷結果顯示，民眾在參與「前」對司法審判「非常信賴」僅17.71％，在全程參與審判「後」，提升至51.97％；且在全程參與後，表達「強烈參與意願」者提高至7成1以上。

司法院刑事廳長彭幸鳴表示，在「認同國民法官制度各項正面效益」部分，認同度較高的項目有「國民法官制度可使法官判決會注意到一般民眾的意見，判決的結果更能反應國民正當法律感情」、「提升國民的法律素養及對公共議題參與感」及「經由參與審判，讓一般人更能了解法院的審判程序及判決內容」。