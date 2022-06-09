新北市農業局今舉辦「2022新北市綠竹筍聯合評鑑比賽」，「新北筍王」、「美筍王」頭銜都由五股區農會常務監事陳廣益奪下。（蔡雯如攝）

新北市是全台綠竹筍最大產區，端午節過後正式進入盛產季，農業局今舉辦「2022新北市綠竹筍聯合評鑑比賽」，吸引16產區、90位筍農參賽。今年「新北筍王」、「美筍王」頭銜都由五股區農會常務監事陳廣益奪下，陳廣益謙虛地表示，今年是他第二次參賽，奪下筍王相當意外，覺得自己只是運氣好，又在竹筍外觀下足功夫，才獲得肯定，其他筍農的用心程度並不輸他。

農業局表示，每年竹筍產量都可達1.2萬公斤，今年5月氣溫雖然是69年來最低的，產季也較往年延後，但平均產量並不差，預計產季可至9、10月，市府為了輔導在地農會，在產季初期舉辦評鑑比賽，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度綜合評比後，選出最高分的筍王，今年參賽規模也是歷年之最。

首度獲得「新北筍王」的56歲陳廣益表示，家族種植竹筍至今已有70多年，他從小學就幫忙父親務農，由於家中竹筍園面積約有1公頃，每年適逢產季都會十分忙碌，因此參加大賽的機會不多，不過先前參與五股農會的比賽有獲得冠軍肯定過，今年由於產季較晚，因此竹筍園曬到陽光的面積較多，因此今年的產值、產量都相當不錯。

陳廣益說，綠竹筍雖然是高經濟作物，但筍農都相當辛苦，參賽的筍農用心度、筍子的甜度都不輸他，但是他格外注重筍子外觀的一致性、美感，或許這是勝出的關鍵之一。

改良場評審劉廣泉副研究員表示，民眾可依循竹筍比賽的評比要點，記住「白富美」三字訣，「白」是指切口平整、筍肉色澤潔白；「富」是筍肉厚實度，底部肥大，筍肉的比例就比較多；「美」從外觀型態觀察，筍型彎曲無病斑且筍尖端沒有出菁變綠，滿足3項要件就是美味的竹筍。

農業局表示，評鑑比賽會落實嚴格的農藥抽檢，樣品全數合格，民眾可以安心購買，且7月2日、3日新北綠竹筍展售會也將在台北希望廣場登場，民眾也可至新北綠竹筍e易購」平台，或於上班時間洽產區農會：五股區農會(02-2291-4060)、八里區農會(02-2610-2996)、三峽區農會(02-2671-1002)購買。

本年度評鑑賽會嚴格執行農藥抽檢，樣品全數合格，民眾可以安心購買，另7月2日、3日在台北希望廣場有新北綠竹筍展售會，想一品冠軍筍的民眾千萬別錯過。詳細購買資訊可上「新北綠竹筍e易購」平台，或於上班時間洽產區農會：五股區農會(02-2291-4060)、八里區農會(02-2610-2996)、三峽區農會(02-2671-1002)。