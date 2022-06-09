斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團9日參訪立法院，團員參觀議場時好奇地模仿舉牌表決。（范揚光攝）

經典重現？斯洛伐克訪團赴立院 神複製「舉牌、全武行」戲碼

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團今參訪立法院，與會的斯洛伐克議員列霍茨基表示，斯洛伐克曾歷經紅色老大哥奴役，特別能理解台灣面臨共產強權的威脅；相信藉由俄羅斯在世界民主陣營受到的教訓，會讓企圖實施殘酷行徑的所有人有所示警。設宴接待的立法院長游錫堃則說，呼籲全世界國會議員一起聯手對抗威權獨裁體制。

今天訪團成員參觀議場時，其中有兩名團員當場搞笑地模擬朝野立委，擺出「打架」的姿勢，意外引發關注。還有團員在參觀時，好奇地模仿「舉牌表決」動作，意外成為參觀時的一大亮點。

立法院朝野今成立斯洛伐克國會聯誼會，對斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團表達歡迎。聯誼會會長、民進黨立委許智傑表示，疫情爆發後，台灣陸續捐贈斯洛伐克口罩，去年對方則贈送台灣16萬劑疫苗，這是善的循環。

許智傑說，斯洛伐克歷史跟台灣有相似的地方，都曾經被極權統治與壓迫，最後發展成為民主獨立自主國家。雖然目前與台灣沒有邦交，但友情非常明顯，今年也支持台灣以觀察員身分加入世界衛生大會，相信未來雙邊關係會更好。

代表訪問團發言的斯洛伐克議員列霍茨基回應說，台灣與斯洛伐克有相近的發展過程，也都曉得自由與民主得來之不易，要努力捍衛。如今，世界正關注俄羅斯對烏克蘭進行的野蠻行徑，這讓人想起幾十年前斯洛伐克也經過紅色老大哥的奴役，因此非常能理解台灣緊鄰共產強權的威脅。

列霍茨基說，相信俄羅斯侵略者從世界民主陣營受到的教訓，會讓企圖實施殘酷行徑的所有人有所警示。

立法院長游錫堃則設午宴接待訪問團，他藉由致詞向斯洛伐克訪團表示，中國在國際上形成戰狼外交，對全球和平造成巨大威脅，並強調1952年4月28日全球49個國家共同簽訂的《舊金山和約》，才是真正的國際條約，才是正式處理台灣地位的國際法律架構、台灣是主權獨立國家。

游錫堃說，斯洛伐克訪問團的到來，讓站在前線抵禦共產主義擴張的台灣人感受到溫暖，也要呼籲全世界的其他國家的國會議員，能夠一起站起來聯手對抗威權獨裁體制，共同守護自由民主價值。