蔡英文總統今天頒授法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐「大綬卿雲勳章」，期盼未來臺灣和法國能在各個領域持續深化合作，加速推動臺灣和歐盟洽簽「雙邊投資協定」（BIA），共同打造具有韌性的供應鏈體系。葛里歐則承諾，將幫助臺灣反抗壓迫者，促進臺灣的自由，對抗那些反對臺灣自由的人。

今日在場觀禮的還包括法國在臺協會主任公孫孟、副主任戴寧智、總統府祕書長李大維、外交部長吳釗燮及我駐法國大使吳志中等人。

蔡英文表示，過去這幾年，臺法國會交流突飛猛進。去年法國參、眾兩院創造多項友臺的歷史紀錄，除了分別通過友臺決議案，兩院的友臺小組主席，也陸續率團訪問臺灣。此次訪團來訪，再次展現法國國會對臺灣的重視，也代表臺法雙邊關係的重大意義。

她指出，上個月舉行的世界衛生大會，法國為臺灣發聲，葛里歐也致函世衛的譚德塞幹事長，重申法國304位參議員支持臺灣參與WHA，展現出力挺臺灣的情誼。透過頒贈「大綬卿雲勳章」，她要代表臺灣人民，感謝葛里歐為臺法關係的努力和貢獻。她也期待，未來臺灣和法國在各領域能夠持續深化合作。

今年上半年，法國是歐盟輪值主席，歐盟在2月通過的《歐洲晶片法案》，強調臺灣先進的晶片技術以及共同合作意願。上周剛舉行的「臺歐盟經貿對話會議」，也首次提升到部長級對話，對於半導體晶片和離岸風電產業合作，都有深入的交流。

蔡英文認為，這是深化雙方經濟夥伴關係的重大里程碑，她在今年初，提出「強化歐洲鏈結計畫」，就是期待加速推動臺灣和歐盟洽簽「雙邊投資協定」，共同打造具有韌性的供應鏈體系。臺灣、法國和歐盟是理念相近的夥伴，她相信，在三方共同的努力之下，能夠帶動彼此國家的進步發展，為人民創造更多福祉。「大家都是臺灣誠摯的朋友，讓我們一起努力，持續提升臺法關係。」

葛里歐表示，這是他第二次到訪，但他已經感到很親切，覺得這裡就像是他的第二故鄉，這份崇高的榮譽讓他備感榮幸，也讓他更有義務在任何地方及情況下捍衛臺灣。

他提到，駐法國大使吳志中以他充沛的活力，說服他們為臺灣謀福利的決心，也因為吳志中及臺灣同仁顏嘉良，讓他們相信為臺灣保持動員的必要性，所以他們才會持續且致力地為臺灣採取行動，並參與許多有助於捍衛臺灣利益的行動。

他說，臺灣在他們眼中堪稱楷模，臺灣對民主價值的堅定承諾，以及具有的經濟和工業實力，使臺灣成為亞洲表現最優異的國家之一。儘管持續遭受到孤立的企圖，但臺灣依然向世界敞開大門，日復一日為自己的存在而奮戰。

葛里歐指出，儘管某些大國意圖阻止臺灣參與國際組織，但臺灣依然與世界分享醫療、工業、人道主義及其他許多領域的專業知識，彰顯出臺灣巨大的能力，以及治理者和公民足為楷模的勇氣。臺灣已多次證明自己是區域穩定的中流砥柱，耐力與韌性令人欽佩。

上周五他參加臺北國際書展的一項線上討論會，他的一本著作以華語再版，同時也附上新的插畫。他認為，法國作家攜手臺灣插畫家，將兩種文化合而為一，以此慶祝臺法之間的友誼，如果這本書順利獲得成功，他希望將版權運用於促進臺灣友誼的事業。

葛里歐強調，今日獲總統頒贈的勳章，對他而言，象徵著他現在隸屬於一個新的共同體，隸屬於一群捍衛臺灣的人士，他有責任證明自己無愧於這份殊榮。他向蔡總統保證，他將幫助臺灣反抗壓迫者，促進臺灣的自由，對抗那些反對臺灣自由的人，「向那些忽視臺灣的人，展現你們的才華」。他由衷盼望臺灣永遠都會是一顆明星，照亮嚮往更為民主與和平的世界，「臺灣萬歲、法國萬歲」。