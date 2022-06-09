台塑(1301)今日舉辦股東會，面對原油價格漲不停，加上烏俄戰事，引發嚴重通膨危機，台塑董事長林健男表示，「盼望油價像疫情一樣，可以緩和下來！」

談到全球景氣、石油價格高漲，林健男認為，目前烏俄戰爭、通膨等變數太多，現在還很難預測台塑全年是否有機會和去年一樣賺逾1個股本，通膨會造成全球經濟的萎縮，希望可以趕快恢復，面對油價繼續升高的話，也期待油價可以穩定，不然會對經濟徒增變數，盼望油價像疫情一樣能緩和下來。

林健男表示，台塑近年來持續朝多元化，也致力推動醫療抗菌、可分解塑膠及綠色塑膠等產品的創新研發，並在人工智慧(AI)、數位轉型、節能減碳及循環經濟有所斬獲。不僅如此，台塑也因應台灣高科技半導體業需求，轉投資台塑大金公司新建電子級氫氟酸大發廠，以及台塑德山公司林園IPA廠，均已順利試車投產，有助於下半年轉投資收益增加，另外，轉投資台塑勝高公司預定新建12吋矽晶圓廠 ，2024年完工量產。

林健男在股東會後分享與日本YKK的合作，他表示，YKK是一個歷史近80年世界級中很可貴的公司，以一個小小的拉鏈帶給全球人便利，雙方的合作，YKK負責產品端，台塑則是原料端，兩個世界級的公司可以合作，可以讓作出更好更有特色的產品。他進一步說，兩家公司皆高度提高環保意識，為創造新價值，於2021年7月成立合作研發小組，開始進行調查與研究，以開發高性 能且兼具環保意識的素材，運用於拉鍊產品上，為可循環性社會貢獻的同時，更期待達到持續的成長與發展。

除此之外，因台塑集團為台灣最大民營汽電共生，全台的民營汽電共生占比約2成，面對政府對能源進行動漲，林健男今日與昨日同集團召開股東會的台化(1326)董事長洪福源，兩人對於能源凍漲議題也是有志一同，主要就是此攸關賣電予台電的價格，也會直接影響獲利，林健男表示，電價無論在美國、歐洲的售價一定都大於成本，但台灣持續凍漲，對經營者來說最大的困難就是「這個生意可以繼續做嗎？」，希望能源價格可以重回良性，讓電力回歸經濟市場。

同時，台塑也積極推動ESG，深化與石化本業的連結，除強化氣候變遷治理，導入氣候相關財務揭露(TCFD)外，並規畫短、中、長期減碳路徑，以低碳能源轉型、節能減碳、循環經濟、碳捕捉、提高再生能源使用等策略，希望達到2025年減量20%、2030年減量40%，並朝2050年「碳中和」目標邁進。