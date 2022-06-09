豐原區7旬王姓老翁加入Line投資股票群組，昨日到合作金庫豐中分行要匯款20萬元投資，機警的行員發覺有異，研判老翁應受詐騙趕緊報警；豐原分局豐原派出所員警趕到現場，告知老翁這是常見的詐騙手法，老翁才發覺差點被騙，停止匯款保住20萬元老本，頓悟社會陷阱無所不在。

警方指出，豐原派出所警員劉承宗、呂祈政，昨日接獲合作金庫豐中分行報案，稱疑似有民眾遭詐，請警方到場協助。員警到場了解，發現7旬王姓老翁以投資為由欲匯款20萬元至指定帳戶，行員擔心其遇上假投資真詐財手法，才向警方報案。

王姓老翁指出，他日前加入LINE投資股票群組，內有股票老師傳授專業知識及經驗，每日貼出高獲利成果，讓人躍躍欲試，且有頂尖高手代為操盤，故想嘗試投資遂至銀行匯款，不知原來是騙局與陷阱。

警方表示，詐騙集團常利用不同帳號假扮老師、顧客、專業人士等，群組內聲稱只需依指示將錢匯入指定帳戶，誆稱「高額獲利」、「穩賺不賠」，吸引民眾跟進投資即可定期提領高額獲利，但民眾往往投入大量資金後，卻碰上網站無預警關閉或無法出金等情況，才驚覺遭騙。王翁一聽遭詐手法如出一轍，立即停止匯款，成功保住辛苦存來的20萬元積蓄。

豐原派出所長許志弘呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，若宣稱穩賺不賠，獲利超乎尋常，應避免投資，務必小心查證，有任何疑問請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方即時查證。