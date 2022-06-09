新竹40歲陳姓男子是工程師，平時工作忙少運動，身高176公分，體重高達120公斤，因長期鼻塞導致影響睡眠品質，妻子也抱怨她鼾聲如雷，到新竹馬偕就診檢查後發現，罹患重度睡眠呼吸中止症，在接受呼吸道多層次微創手術後，睡眠品質大幅改善。

陳男因長期鼻塞而影響睡眠，白天常精神不濟，上班、開會，甚至開車停等紅燈都會打瞌睡，妻子也抱怨他鼾聲如雷，戴耳塞還是被吵到睡不著，每晚睡覺都是折磨。

新竹馬偕紀念醫院耳鼻喉科醫師楊少槐指出，經頭頸部理學檢查、X光攝影和咽喉內視鏡檢查，發現陳男有肥胖、鼻中膈彎曲鼻肉肥厚、扁桃腺腫大、軟顎後空間狹窄和舌根肥厚塌陷等問題。

另外，在睡眠檢查方面，每小時鼾聲142次，呼吸中止高達107次，血氧濃度低至61％，深度睡眠占整體睡眠時間僅10％，診斷罹患「重度睡眠呼吸中止症」，因阻塞位置同時合併鼻部、口咽部和舌基部，決定進行呼吸道多層次微創手術。

陳男在術後2周後恢復正常飲食，1個月後內視鏡檢查鼻腔通暢、軟顎後空間擴大，舌根塌陷改善，術後睡眠報告，呼吸中止改善到美小時6次，最低血氧濃度往上升到88％，深度睡眠占比提升為27％，睡眠品質大幅改善。

楊少槐說，人在清醒時因上呼吸道肌肉產生持續張力，維持呼吸道通暢，但有些人入睡後呼吸道肌肉失去張力塌陷，氣流經過狹窄癱軟的軟顎和舌根後空間，造成摩擦震動形成打鼾聲。

根據統計，台灣60％的男性和40％的女性有經常性的打鼾。楊少槐說，打鼾、失眠、白天精神不濟、嗜睡、晨間頭痛喉嚨乾燥、夜間頻尿、注意力不集中、記憶力減退、脾氣暴躁、體能運動力下將、性功能障礙等都可能是睡眠呼吸中止症狀，雖無立即危險，一旦發展成中重度未積極治療，長期缺氧恐造成心血管慢性發炎，導致嚴重併發症，不可輕忽。